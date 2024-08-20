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Evine saldıran köpekler tarafından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

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Erzincan'da evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Ayşe Karakaya (64), yaralandı. Komşusu tarafından kurtarılan Karakaya, hastanede tedavi edildi.

ERZİNCAN'da evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Ayşe Karakaya (64), yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Bahçeliköy'de meydana geldi. Evinin bahçesinde çalışan Ayşe Karakaya'ya, başıboş köpeklerin saldırdı. Karakaya yere düşerken, yardımına o sırada komşusu koştu. Komşu köpekleri kürek ile uzaklaştırırken, bacaklarından ısırılan Karakaya hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Karakaya, yaşadıklarını anlattı.

'AYAĞIMIN ALTINI ALIP KALDIRDI'

Ayşe Karakaya, "Sokak köpekleri çevrede dolaşıyorlardı. Bahçede biraz iş yaptıktan sonra abdest alıp, ikindi namazını kılmak istedim. Bu sırada üçü birden hücum etti. Sırtımın üzerine düşürdüler. Kendimi korumak isterken köpeklerden biri ayağımdan ısırdı. Daha sonra kafamı ısırmak üzereyken elimle müdahale ettim. Düşünce ayağımla müdahale etmek istedim, ayağımda terlik vardı. Terliğin altından dişlerini soktu, ayağımın altını alıp kaldırdı. Ayağımın altı hiç yok. Ondan sonra kafama dişini sokarken elimle müdahale ettim. Bu sırada komşum kürekle yetişerek beni kurtardı. Hastanede her iki ayağıma da gerekli tedavi uygulandı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Ayşe Karakaya Karakaya Erzincan Yaşam Güncel Haberler

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