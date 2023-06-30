Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu
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Bursa'nın İnegöl İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Ekiplerin yakalama anı amatör kameraya yansıdı.
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Ekiplerin yakalama anı amatör kameraya yansıdı.
Olay Alanyurt Esentepe Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitenin bahçesinde yılanı gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri yılanı yoğun uğraşlar sonucu yakaladılar. Aparatla yakalanan yılan doğaya salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yaşam