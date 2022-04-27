Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı

Haberler.com - Yaşam
 - Güncelleme:

Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşım büyük takdir gördü. 2 ay önce doğum yapan ve şirketinin ücretsiz izne çıkardığı kiracısının zor durumunu gören ev sahibi, 3 ay kira almayacağını söyledi. Bu hareketi gönülleri fethetti.

Türkiye'de ev kiralarında ciddi yükselmeler meydana geldi. Bazı ev sahipleri, evin değerinin katbekat üzerinde zam yaparken, bazı ev sahipleri de kiracılarının durumlarına göre iyilikte bulundu.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Sosyal medyada "Brahatma" kullanıcı adıyla bulunan bir ev sahibinin yaptığı hareket ise gönülleri fethetti. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

"YENİ DOĞUM YAPMIŞTI"

Kiracının yeni doğum yaptığını belirten ev sahibi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kiracım aradı. Şirketi ücretsiz izne çıkarmış. 2 ay önce bebeği oldu. Tam anlatmaya başlamışken 3 ay kira istemiyorum. Ramazan fitresi olarak kabul et, eğer işsizlik süren daha fazla uzarsa Kurban Bayramı'nda kurban kesmem ona sayarım dedim. Gerçek Müslümanlık bunu gerektirir."

Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı

Haberler.com - Yaşam

Hamilelik, İşsizlik, kiracı, Doğum, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title