Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı

Türkiye'de ev kiralarında ciddi yükselmeler meydana geldi. Bazı ev sahipleri, evin değerinin katbekat üzerinde zam yaparken, bazı ev sahipleri de kiracılarının durumlarına göre iyilikte bulundu.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Sosyal medyada "Brahatma" kullanıcı adıyla bulunan bir ev sahibinin yaptığı hareket ise gönülleri fethetti. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

"YENİ DOĞUM YAPMIŞTI"

Kiracının yeni doğum yaptığını belirten ev sahibi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kiracım aradı. Şirketi ücretsiz izne çıkarmış. 2 ay önce bebeği oldu. Tam anlatmaya başlamışken 3 ay kira istemiyorum. Ramazan fitresi olarak kabul et, eğer işsizlik süren daha fazla uzarsa Kurban Bayramı'nda kurban kesmem ona sayarım dedim. Gerçek Müslümanlık bunu gerektirir."

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