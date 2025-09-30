Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Pembe ve mavi balonlarla süslenen iki tırla düzenlenen cinsiyet partisi tepki çekti. Tırlardan biri hızla ailenin önünde durarak bebeğin cinsiyeti duyurduğu sırada, çiftin yanındaki küçük çocuk ezilme tehlikesi atlattı.

AİLE GELENEĞİ OLMAKTAN ÇIKTI

Başlangıçta aile içinde sade bir kutlama olarak yapılan cinsiyet partilerinin son dönemde gösterişli şovlara dönüştüğü vurgulanıyor. Uçaklardan boya püskürtme, yatlarda havai fişek gösterileri, deniz altında balon patlatma ya da "Squid Game" temalı partiler, "aile geleneği" olmaktan çıkıp adeta bir gösteriş yarışına dönüştü.

HER ŞEY İKİ BEĞENİ İÇİN

Uzmanlara göre bu abartının en büyük nedeni sosyal medyada daha çok "beğeni" ve "izlenme" elde etme isteği. Ancak çocukların dahi tehlikeye atıldığı son görüntüler, bu kutlamalara yönelik tepkileri artırdı.