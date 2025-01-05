Üye Girişi
Haberler
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
'Hayalim sevişirken ölmek' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
"Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler "Yok artık" dedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

50 yaşında olduğu iddia edilen kadın geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka birine dönüştü. 30 yaş gençleşen kadının son halini görenler gözlerine inanamadı.

50 yaşında olduğu öne sürülen bir kadın, estetik operasyon geçirdi. Estetik ameliyat olmadan önceki ve sonraki hallerini paylaşan kadının yaşadığı değişim dikkat çekti.

30 YAŞ GENÇLEŞTİ

Operasyonun ardından adeta 30 yaş gençleşen kadın bambaşka birine dönüştü. Kadının değişimini yorum yağmuruna tutan vatandaşlar, "Her kadına lazım bundan" , "Her yaşın bir güzelliği var" , "Çok başarılı gibi dedi.

Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
img

Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
img

Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGhostyEis:

yalan mk

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTalat:

Yapay zeka dayı bu iş...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Ama burnu kocaman olmuş !

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGündüz Çilekaroğlu:

Oha

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Makyajlı ve makyajsız . Majyaj zaten 20 yil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı
Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti! İşte sebebi
Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kan donduran görüntüler! Yere yatırdığı amcasını defalarca bıçakladı
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Ali Erbaş'la ilgili 'Ekmek yiyin' iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor MAÇ ÖZETİ! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.