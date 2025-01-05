Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler "Yok artık" dedi
50 yaşında olduğu iddia edilen kadın geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka birine dönüştü. 30 yaş gençleşen kadının son halini görenler gözlerine inanamadı.
50 yaşında olduğu öne sürülen bir kadın, estetik operasyon geçirdi. Estetik ameliyat olmadan önceki ve sonraki hallerini paylaşan kadının yaşadığı değişim dikkat çekti.
30 YAŞ GENÇLEŞTİ
Operasyonun ardından adeta 30 yaş gençleşen kadın bambaşka birine dönüştü. Kadının değişimini yorum yağmuruna tutan vatandaşlar, "Her kadına lazım bundan" , "Her yaşın bir güzelliği var" , "Çok başarılı gibi dedi.