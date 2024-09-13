Estetik operasyondan çıkan genç kız sünnet olduğunu sandı

Estetik operasyon geçirdikten sonra narkozun etkisi altında kalan genç kız, ailesinin "Sünnet oldun" şakasını ciddiye aldı. Narkozun etkisiyle kendini kontrol eden kadın, "Dümdüz olmuş,hepsi gitmiş, beni niye sünnet ettiler ki, ben memnundum," şeklinde bir yorumda bulundu.

"İLK SÜNNET OLAN KIZSIN"

Çevresindeki yakınları ilk sünnet olan kızsın yorumunu yapınca genç kız, "Evet biliyorum, herkes bu ameliyatı yapmaya korkuyor" tepkisini verdi. Burnunda acı hissettiği söylemesinin ardından, "Sünnetten sonra neden burnuma bir şey taktılar, ben sünneti burnumdan mı oldum" ifadeleri izleyenleri güldürdü.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kısa sürede yayılan bu görüntüler, birçok kişi tarafından esprili yorumlarla paylaşıldı. Kullanıcılar, genç kadının narkoz altındaki komik tepkisini gündeme taşıyarak eğlenceli anlar yaşadı.