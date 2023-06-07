Adana'da yıllardır kafe işletmecisi olan bir esnaf kalifiye elaman bulma arayışında başına gelmeyen kalmayınca öyle bir ilan verdi ki hem güldürdü hem düşündürdü.

Esnaf iş ilanı ile hem güldürdü, hem düşündürdü

ADANA - Adana'da yıllardır kafe işletmecisi olan bir esnaf kalifiye elaman bulma arayışında başına gelmeyen kalmayınca öyle bir ilan verdi ki hem güldürdü hem düşündürdü. Bir çok kez personel değiştirmek zorunda kalan işletmeci Veysel Şakir yaşadığı trajikomik olaylar sonrası bu ilanı vermeye gerek duyduğunu belirterek "İki kez anne anneannesi öldüğünü söyleyen de var, "kargoya gidiyorum" diyerek bir daha dönmeyende" diye ifade etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yılardır esnaflık yapan Veysel Şakir müşteri memnuniyeti için personellerle yaşadığı sorunları anlatan iş ilanı yayınladı. Esnaf ilanda "Tecrübeli, Tecrübesiz. Müşteriye Hoş geldiniz, ne alırsınız, afiyet olsun, güle güle, yine bekleriz cümlelerini kurabilecek, mesai saatleri içinde sevgilisiyle kavga edip surat asmayacak güler yüzlü bayan garson arıyoruz" ifadelerine yer verdi. Eleman ilanı ile düşündüren ve güldüren esnaf artık iş deneyimi olan personelden çok müşteriye iyi davranacak bir mesai arkadaşları ile çalışmak istediğini kaydetti.

Biz gençlerin ne istediğini çözemedik"

İşi artık espriye vurmak zorunda kaldığını aktaran esnaf Veysel Şakir," Artık hiç bir şey aramıyoruz dedik. İlanı yayınladık. 9 yıldır o kadar trajik komik olaylar yaşıyoruz ki. En son geçen hafta personel sabah gelip iş yerini açıyor diğer personele ben bir kargoya gidip geleceğim diyor anahtarı da bırakıp telefonlarımızı engelleyip gidiyor. Ulaşamadık ta kendisine. Belki maaşla alakası mı var diyecekler? Günlük, haftalık, aylık ödemede yapıyoruz ama biz gençlerin ne istediğini çözemedik. Çok şey istemiyoruz siz bir yere gidince nasıl karşılanmak ağırlanmak isterseniz burada da müşteriye öyle davranılsın" diye konuştu.

İş başı yapanların genellikle günümüzün en büyük sorunlarından biri olan telefonla uğraştığına dikkat çeken Şakir, bu durumunun müşteriye olumsuz yansıdığını kaydetti.

"Esnek çalışma saati dedik personel ikindide gelir oldu"

İşlerin zaten yoğun olmadığını boş zamanlarında personelin dinlenme zamanı olduğunu da dile getiren Şakir, bir önceki ilanında esnek çalışma saatleri demesi ile yaşadıklarını şöyle aktardı:

" En komiği de esnek çalışma saati dedik. Personeli işe başlattık. Saat 12.00'de gelecekti. Adam 2'de 3 te gelmeye başladı. Nedeni sorduğumuzda siz dediniz esnek çalışma saati diyerek cevap aldık. En çok telefonla ilgilenmelerinin dışında ya teyzesi vefat ediyor yada birinin iki kez anneannesi vefat etmişti. Yalanlar karışabiliyor. Genellikle gençler paraya ihtiyacımız var diye işe geliyor, ama bir hafta çalıştıktan sonra paralarını alınca işi bırakıyorlar. Yüz yüze iş başvurusuna gelip mesajla işi bırakıyorlar. Zaten maddi kısım tamamlanınca bizi yarı yolda bırakmış oluyorlar."