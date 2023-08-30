Eskişehir'de Zafer Bayramı'nda Gondollarla Fener Alayı

ESKİŞEHİR'de, Büyük Zafer'in 101'inci yıldönümü etkinleri kapsamında Porsuk Çayı'nda gondollarla fener alayı düzenlendi. Binlerce Eskişehirli çay kıyısında alayı, Türk bayraklarıyla karşıladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümünde binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, fener alayı gondolundan halkın bayramını kutlarken, gondol ve teknelerden yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikler kapsamında ışık gösterisi ile fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösteri yapılırken, gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı. (DHA)