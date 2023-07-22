Eskişehir'de Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Pilav Gününde Buluştu

Eskişehir'de geçmiş yıllarda yetiştirme yurdunda kalan yüzlerce kişi, Geleneksel 14'üncü Pilav Günü'nde bir araya geldi.

Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESYURTDER) tarafından geleneksek olarak düzenlenen pilav günlerinin 14'üncüsü bugün gerçekleştirildi. Küçük yaşlardayken yetiştirme yurdunda kalan ve yurttan ayrıldıktan sonra kendi hayatını kuran yüzlerce kişinin bir araya geldiği pilav gününde, birlik ve beraberlik havası oluştu. Yetiştirme yurdundan çıkan yüzlerce kişi, aileleriyle birlikte pilav gününe gelerek kendileri ile benzer geçmişe sahip arkadaşları ile bir araya geldi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara pilav ikram edildi.

"Bakım ve koruma altında bulunan kardeşlerimizin birbiri ile kucaklaşıyor"

Farklı yaş gruplarından yüzlerce kişinin düzenlenen etkinliklerle bir araya geldiğini söyleyen Eskişehir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mevlüt Yılmaz, "Burada yetiştirme yurduna ayrılan kardeşlerimizle beraber her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz etkinlikte onlarla birlikteyiz. Yetiştirme yurtlarında ayrılanlar dernekleri, 76 ilde faaliyet gösteren ve yıl boyunca çeşitli etkinliklerle bir araya gelen kardeşlerin, buluşması kucaklaşması ve hasret gidermesine vesile olan faaliyetler düzenliyorlar. Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de hem kız hem erkek yurtlarında ayrılan, halihazırdaki kurum ve kuruluşlarımıza bakım ve koruma altında bulunan kardeşlerimizin birbiri ile kucaklaştığı, tanışmaya vesile oldu etkinlikler düzenlemektedir. Şu anda burada 5 yaşındaki kardeşimiz de var, 70-80 yaşındaki torun sahibi büyük abi ve ablalarımız da bu faaliyetlere katılıyorlar. Yetiştirme yurdu kardeşlerin kuşak gözetmeksizin herhangi bir fikir, dünya görüşü ayırt etmeksizin bir araya geliyorlar ve birbirlerini kucaklıyorlar" dedi.

"Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimizle kaynaşmayı amaçlıyoruz"

14'üncüsü düzenlenen pilav gününde farklı illerden de yetiştirme yurdunda kalan bireylerin geldiğini belirten ESYURTDER Başkanı Adnan Özbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada geleneksel 14'üncü pilav gününü gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz derneği Nisan 2008'de kurduk. Her sene bu etkinliği yapmaya çalışırız gerçekten büyük bir özveri gösteriyoruz. Bu uğraş içinde bulunmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Şu anda sevgi evlerinde kalan kardeşlerimiz var biz onları özellikle davet ettik amacımız burada kaynaşmak. Bizim abilerimiz ablalarımız var onlarda geliyorlar. Etkinliğe şehir dışından katılanlar doluyor mesela Fatsa'dan İzmir'den ve Afyonkarahisar'dan gelen kardeşlerimiz var burada hepsini ayarlamaya çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR