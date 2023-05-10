Eskişehir'de yerel tohumlardan elde edilen fide dağıtımı yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen yerel tohumlardan elde edilen 50 binden fazla fide, 12 ilçede ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

EBB Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen yerel tohumlar Eskişehirlilerle buluşurken; tohumlardan elde edilen fideler de ücretsiz olarak halka dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince tohumlardan yetiştirilen pembe domates, kırmızı domates, salçalık biber, sakarı domates, tatlı kıl biber, köy biberi, dolmalık biber, kurşunlu domates, demre biber ve patlıcan fidelerinden oluşan 50 binden fazla sebze fidesi, kırsal 12 ilçede vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtımlar Mahmudiye, Han ve Seyitgazi ilçeleri ile tamamlanırken, Seyitgazi'de Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye'de Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve Han'da Belediye Başkanı Erdal Şanlı da fide dağıtımlarına katıldı.