Eskişehir'de Yaralanan Ebabil Kuşu Esnaf Tarafından Koruma Altına Alındı

Eskişehir'de tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bir duvara çarptığı tahmin edilen ebabil kuşu yaralandı. Esnaf tarafından bulunan kuş, koruma altına alınarak incinmiş kanadı için tedavi edildi. Ebabil kuşu, İslam alemi için önemli kabul edildiği için hayranlıkla incelendi.

Eskişehir'de duvara çarptığı için yaralandığı tahmin edilen ebabil kuşu esnaf tarafından koruma altına alındı.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesindeki esnaf yaralı bir ebabil kuşu buldu. Duvara çarptığı belirtilen talihsiz kuşun kanadının incindiği düşünülürken, başka hayvanların ona zarar vermemesi için ilk olarak bir kutuya koyularak koruma altına aldı. Ardından su verilen yaralı hayvan kafes ile gölgeye götürülürken, esnaf Fil Suresi'nde geçen ve İslam alemi için önemli kabul edildiği bilinen ebabil kuşunu hayranlıkla inceledi. - ESKİŞEHİR