Eskişehir'de Söğüt-Uludere yolu 100. Yıl Bulvarı oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin etaplar halinde tamamlayarak şehre kazandırdığı Söğüt-Uludere yolu, Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna alınan kararla "100. Yıl Bulvarı" oldu. Ekiplerin çalışmasıyla özel tasarımlı tabelalar bulvardaki yerini aldı.

Sorunsuz bir üstyapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. Yılı onuruna yeni bir düzenleme daha yaptı.

Yapımı tamamlanarak modern bir görünüme kavuşturulan Söğüt-Uludere yolu, Başkan Yılmaz Büyükerşen'in önerisi ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı toplantısında oy birliğiyle alınan kararla 100. Yıl Bulvarı olmuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla Cumhuriyet'in 100. yılını ölümsüzleştirecek ve adını yaşatacak bulvarda özel tasarımlı 100. Yıl Bulvarı tabelaları bölgede yerini aldı. Ekipler, bulvarın orta refüjündeki aydınlatma direklerine yerleştirdikleri tabela çalışmasını tamamladılar.