Eskişehir'de Sıcaktan Bunalan Çocuklar Porsuk Çayı'na Giriyor

Eskişehir'de sıcak havalardan bunalan çocuklar, yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu Porsuk Çayı'na girerek serinlemeye çalışıyor. Geçmişte çayda boğulma vakalarının yaşandığı bölgede çocukların güvenliği konusunda önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Eskişehir'de sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu Porsuk Çayı'na giriyor.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde kalan bölümünde bir araya gelen çocuklar, yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından suya atlıyor. Çocuklardan bazıları da bir süre yüzdükten sonra Porsuk Çayı'nın çevresindeki çimlere uzanıyor.

Çocukları uyaran olmazken Porsuk Çayı'nda haziranda 22 yaşındaki Fatih Er, temmuz ayında ise 20 yaşındaki Mustafa Turunç boğulmuştu.