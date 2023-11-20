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Eskişehir'de Sakarıılıca Mahallesi'nde 80 vatandaşa ücretsiz reflektör dağıtıldı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca Mahallesi'nde 80 vatandaşa ücretsiz reflektör verildi. Sakarıılıca Mahallesi Muhtarlığınca traktör römorklarına takılması için dağıtılan reflektörler sayesinde, trafik kazalarının önlenmesi ile trafik kurallarına uygun nakliye yapılabilmesi hedefleniyor. Muhtar Ali Akın, çalışmayla sürücülerin can ve mal güvenliklerine bir nebze de olsa katkı sunmak istediklerini ifade ederek, reflektörlerini alan vatandaşlara 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.