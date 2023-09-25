Eskişehir'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi İçin Hayvanseverler Bir Araya Geldi

Eskişehir'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi için bir araya gelen hayvanseverler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir barınak ya da bakım evi yapma girişimi olmadığına dikkat çekti.

Eskişehir'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi için bir araya gelen hayvanseverler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir barınak ya da bakım evi yapma girişimi olmadığına dikkat çekti.

Eskişehirli hayvanseverler, Odunpazarı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'nin kapatılacağı iddiası üzerine basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Saat 13.30'da Odunpazarı Belediyesi binasının önünde toplanan 3 sivil toplum örgütü ve hayvansever gönüllüler, ortaya çıkan söylentiyle ilgili tepkilerini ifade etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir barınak ya da bakım evi yapma girişimi olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, Odunpazarı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'nin kısırlaştırma, küpeleme ve aşılama desteği yaptığını dile getirdi. Hayvanseverler, konuyla ilgili olarak yetkili mercilere çağrıda bulunarak, belirtilen bakımevinin kapatılmamasını istedi. - ESKİŞEHİR