Eskişehir'de Metruk Evde Yangın Çıktı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan bir metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki katlı ahşap metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Karanlık Sokağı'nda bir metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın sokakta bulunan diğer evlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangın, evde büyük çapta hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Oğuz Ekici - Yaşam