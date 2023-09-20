Eskişehir'de kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir kamyonetin çarptığı yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.