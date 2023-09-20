Eskişehir'de kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Eskişehir'de bir kamyonetin çarptığı yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Eskişehir'de kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, N.U. idaresindeki 26 AGT 673 plakalı kamyonet, merkez Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Mehlika Saçbüken'e (73) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Saçbüken, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü N.U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam