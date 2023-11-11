Eskişehir'de Çimento Tankeri Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, çimento tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1)KONYA'DA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLEN 5 YAYANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı (2)

Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ölen 5 yayanın kimliği belli oldu. Yayalardan anneanne Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay (32) yaşamını yitirdi, otomobilde yolcu olarak bulanan Ceylin Naz Övüş (6) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8) ve Fadime Aslan ise yaralandı.

Öte yandan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan bir kadının ise kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BİLGİ İÇİN.

HABER: Salih BÜYÜKSAMANCI-KONYA

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2)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ÇİMENTO TANKERİNİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen kişi, çimento tankerinin çarpması sonucu yaşımını yitirdi. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, tanker sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir- Alpu karayolunda meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 33 CVS 29 plakalı çimento tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen erkek yayaya çarptı. Tankerin altında kalan kişi, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, ölen kişinin cesedi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü Y.S. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.