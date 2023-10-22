Eskişehir'de Bisiklet Kullanımı Teşvik Ediliyor

Eskişehir'de yaşayan İsmet Demir, bisikletinin önüne yapıştırdığı 'Arabadan in, bisiklete' bin sloganıyla dikkatleri topladı.

7 yaşından beri bisiklete bindiğini ifade eden 64 yaşındaki İsmet Demir, arabaya binilmesine karşı duruyor. Herkesi bisiklet binmeye davet eden Demir, kendi bisikletinin önüne yapıştırdığı 'Arabadan in, bisiklete bin' sloganıyla vatandaşlara mesaj veriyor. Sloganının vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını ve zaman zaman durup konu hakkında sohbet ettiklerini dile getiren Demir, yetkililerden bisiklet yollarının çoğaltılması ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesini istiyor. - ESKİŞEHİR