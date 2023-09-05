Eskişehir'de Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Eskişehir'de belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan kimse olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Kaza saat 15.00 sularında Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 TL 208 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Ortaokulu'ndaki park alanından çıkış yaparken 26 EBB 144 plakalı belediye otobüsle çarpıştı. Kazada yaralanan kimse olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR