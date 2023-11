Eskişehir'de Antika Eşyalara Olan İlgi Artıyor

Eskişehir'de vatandaşlar geçmiş yıllara duyduğu özlemi, o zamanlarda kullandıkları eşyalarla gidermek için antika dükkanlarına ilgi gösteriyor.

Günümüzde antika eşyalara olan ilgi arttı. Vatandaşlar, geçmişi hatırlatan, bir anısı olan ya da günümüzde nadir olarak bulunan eşyalara ulaşmak için antikacılara ilgi göstermeye başladı. Eskişehir'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde antika dükkanı işleten 52 yaşındaki Hakan Akın, son yıllarda antikaya olan ilgiyi kendisinin de fark ettiğini söyledi. Çocukluğundan beri nadir eşyalara ilgi duyduğunu ve onları biriktirdiğini dile getiren Akın, Eskişehir'de bulunmayan nadir eşyaları bulabilmek için sürekli arayışta olduğunu söyledi. Vatandaşların geçmişe duyduğu özlemi antika eşyalarla gidermek istediğini ifade eden Akın, 'Vatandaşlar, çocukken evlerinde kullandıkları eşyaları burada görünce mutlu olup, almak istiyorlar" dedi.

"İleriye gidiş olmadığı için insanlar artık geriye dönüş yapıyor"

Teknolojik gelişmelerin üst düzey olduğu bir dönemde yaşandığını ifade eden Hakan Akın, vatandaşların ulaşabileceği farklı bir şeyin çok fazla olmadığını söyledi. Vatandaşların görülebilecek birçok teknolojik ürünü gördüğünü, onlara alıştığını ve artık şaşırmadığını ifade eden Akın, "Vatandaşlar genellikle babalarından ve dedelerinden kalan şeyleri dükkanımıza getiriyorlar. Avrupa'dan da çok fazla mal geliyor ve onları da alıyoruz. Özellikle İngiltere, Almanya, Hollanda ve bazen Amerika'dan antika ürünler geliyor. Bizim Türkiye'ye özel pek fazla el işçiliği ürün yok. Genellikle Avrupa'dan gelen ürünler var, orada yapılmış olanlar geliyor. Özellikle Ermeniler bu konuda uzmanlar. Onların 100-150 sene öncesinden kalan, hatta 200 yıllık ürünleri Avrupa'dan geliyor. İnsanlar antikaya çok ilgililer, dükkana gelip geziyorlar ama bu nakdi bir güç olduğu için her şeye ulaşamıyorlar ama burada hoş vakit geçiriyorlar. Günümüzde akıllı telefon, televizyon ve benzeri her şey bulundu. Bir ileriye gidiş olmadığı için insanlar artık geriye dönüş yapıyor. Mesela vatandaşlar yıllar önce ailesinin kullandığı bir şeyi görünce mutlu oluyor ve hoşuna gidiyor. Genellikle 'Bunu annem kullanıyordu. Bizim evde bundan vardı' gibi cümleler kurup, ona tekrar ulaşmak ve evinde sergilemek istiyor. Burada her yerde bulunamayacak nadirlikte çok pahalı ürünlerde var, o ürünler meblağ olarak yüksek ama 100 yıllık olup da çok ucuza alınabilecek ürünlerde var. Bu durum ürünün nadiratıyla ile alakalı, ürün bolsa fiyat az, ürün atsa da fiyat yüksek oluyor. Bizim ürünlerimiz genellikle nadiratı yüksek olan ürünlerdir, hepsinin bir hatırası var. Çoğu insan değer vermiyor, kadir kıymet pek fazla kalmadı. Antika da şöyle bir şey var; eski ürünler çok kaliteli. Materyal olarak, işçilik olarak ve görsellik olarak çok kaliteli ama yeni ürünler Çin malı olduğu için kalitesiz oluyor" dedi - ESKİŞEHİR