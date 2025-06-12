Eski Eşyalarla Açık Hava Müzesi: Murat Tatlı'nın Sergisi

Eski Eşyalarla Açık Hava Müzesi: Murat Tatlı'nın Sergisi
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Mersin'in Mut ilçesinde Murat Tatlı, çocukluğundan bu yana topladığı eski eşyaları açık hava müzesinde sergiliyor. Genç kuşakların geçmişle bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen Tatlı, bahçesindeki çeşitli objeleri ziyaretçilere tanıtıyor.

MERSİN'in Mut ilçesinde çiftçi Murat Tatlı (30), çocukluğundan bu yana topladığı eski araç gereç ve objeleri evinin bahçesinde sergiliyor.

Açık hava müzesini andıran evinin bahçesini ziyaretçilere de açan Murat Tatlı, eski eşya merakının yıllar içerisinde hobiye dönüştüğünü söyledi. Terazi, orak, döver biçer, el değirmeni, hamur leğeni, oklava, tarak, tokuç, cingil, harman yabası ile çok sayıda çeşitli makine, saat, lamba ve el fenerlerini sergileyen Tatlı, eşyaları ilçede müze açılması halinde bağışlayabileceğini de ifade etti.

'BU EŞYALARI YENİ KUŞAK BİLMİYOR'

Eşyaları gelecek kuşaklara bırakmak istediğini belirten Tatlı, "Bu biriktirdiğim eşyaların çoğu şimdilerde kullanılmıyor. Bu eşyaları yeni kuşak bilmiyor. Genç kuşaklara örnek olmak, geçmişlerini hatırlamaları için bu ürünleri biriktiriyorum. Burayı gelip gezenlere, bu eşyaların ne amaçla ve nasıl kullanıldığını anlatıyorum. Amacım geçmişteki yaşantımızın, kültürümüzün yok olmaması ve yeni kuşaklara aktarabilmek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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