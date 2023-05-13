Eski Ankara Barosu Başkanı Erzan Erzurumluoğlu hayatını kaybetti

Eski Ankara Barosu Başkanı Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu, Ankara'da yaşamını yitirdi. Erzurumluoğlu'nun cenazesi 16 Mayıs Salı günü Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ankara Barosu'nun 1988-1990 yılları arasında başkanlığını yapan Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu, dün Ankara'da yaşamını yitirdi. Erzurumluoğlu'nun cenazesi 16 Mayıs Salı günü Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ERZAN ERZURUMLUOĞLU KİMDİR?

1936 yılında Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Erzurumluoğlu, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde (AİTİA) hayata adım atan Erzurumluoğlu, Akademi'de son olarak Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. YÖK'ün kurulmasıyla birlikte AİTİA'nın Gazi Üniversitesi'ne dönüşmesi üzerine aralarında Aydın Güven Gürkan ve Onur Kumbaracıbaşı olmak üzere on iki kişi görevlerinden istifa ederek ayrıldı. Erzurumluoğlu, günümüzde Gazi Üniversitesi olarak hizmet veren Gazi Hastanesi'nin AİTİA Tıp Fakültesi Hastanesi olarak kurulmasına büyük katkı sağladı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin ilk Ankara İl Başkanlığı'nı yapan Erzurumluoğlu, parti meclisinde de görev yaptı.

Ankara Barosu başkanlığının ardından Çankaya Üniversitesi'nde akademik hayata geri dönen Erzurumluoğlu çok sayıda hukuk öğrencisi yetiştirdi. Türkiye Barolar Birliği delegesi olarak (1979-2018) görev yapan Erzurumluoğlu, 60 yıl hukukun üstünlüğü için mücadele verdi.