Esenyurt'ta Yaşlı ve Engellilere Bayram Tıraşı

Esenyurt Belediyesi ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giderek bayram tıraşları ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta yaşayan yaşlı vatandaşlar ile engelli bireylerin bayram tıraşları ve kişisel bakımları belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediyesi'nin bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik verdiği Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük hizmetinde Kurban Bayramı mesaisi yaşandı.

Ekipler, 65 yaş ve üzeri ile engelli bireylerin evlerine giderek, kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırarak, ailelerine destek sağlamanın hedeflendiği bu hizmetle saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı ve kişisel bakım işlemleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirdi.