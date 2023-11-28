Esenyurt'ta bir binanın alt katında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir binanın alt katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

Esenyurt'ta bir binanın alt katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir binanın en alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belirlenecek. - İSTANBUL