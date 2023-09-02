Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Müftülüğü Yenişehir Erkek Yatılı Kur'an Kursunu ziyaret etti. Ziyarette genç hafızlarla yemek yiyen Vali Çiftçi, akşam namazını birlikte kıldı ve hafızlardan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Müftülüğü Yenişehir Erkek Yatılı Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Uğur Tutkan, Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve İl Müftüsü Rüstem Can'ın eşlik ettiği ziyarette; Vali Çiftçi, genç hafızlarla yemek yedi, akşam namazını birlikte eda etti.

Ardından hafızlardan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi. - ERZURUM