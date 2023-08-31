Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangında 8 ev küle döndü

Akşam saatlerinde Konakyeri Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi. Çatılarda ot yığınlarının bulunması müdahaleyi zorlaştırdı. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu, İspir ve Bayburt itfaiye ekipleri de müdahale etti.