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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangında 8 ev küle döndü

Yaşam Haberleri

Akşam saatlerinde Konakyeri Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi. Çatılarda ot yığınlarının bulunması müdahaleyi zorlaştırdı. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu, İspir ve Bayburt itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Erzurum'da 8 ev küle döndü

ERZURUM - Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Konakyeri Mahallesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saatlerinde Pazaryolu Konakyeri Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi. Çatılarda ot yığınlarının bulunması müdahaleyi zorlaştırdı.

Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu, İspir ve Bayburt itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Yaşam

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