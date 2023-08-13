Erzurum Palandöken İlçesi Nüfus Müdürü Zeki Çakmur'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Erzurum Palandöken İlçesi Nüfus Müdürü Zeki Çakmur'un annesi Türkan Çakmur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Palandöken Hacı Ahmet Baba Camii'nde kılındı.
Erzurum Palandöken İlçesi Nüfus Müdürü Zeki Çakmur'un annesi, Merkez Nüfus Müdürü Adalet Çakmur'un kayınvalidesi son yolculuğuna uğurladı. Bir süredir tedavi gören anne Türkan Çakmur, önceki gün hayatını kaybetti. Palandöken Hacı Ahmet Baba Camii'nde ikindi namazında kılınan cenaze namazına Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir, Çakmur ailesinin yakınları, eş dostları katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam