Erzurum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Minibüsün kayganlaşan yolda tır ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum - Erzincan karayolu Tüneller mevkiinde dolu yağışının ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüs, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan sürücü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücüye ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı. - ERZURUM