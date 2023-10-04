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Erzurum'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Motosiklet bariyerlere çarptıktan sonra savrulan sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.