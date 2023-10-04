Erzurum'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Motosiklet bariyerlere çarptıktan sonra savrulan sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzurum'un İspir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Uyan (22) idaresindeki 25 ABC 523 plakalı motosiklet, Çiçekli Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uyan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam