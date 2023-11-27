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Erzurum'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.