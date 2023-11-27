Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Etkiledi

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Öğrenciler, tatil kararının açıklanmasıyla evlerine dönmekte güçlük yaşadı.

Öğrenciler evlerine gitmekte güçlük çekti

Sabah güçlükle okullarına gelebilen öğrenciler tatil kararının ardından bu kez evlerine gidebilmek için mücadele verdi

ERZURUM - Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Sabah güçlükle okullarına giden öğrenciler öğle saatlerinde tatil kararının ardından evlerine dönmek için yine zor anlar yaşadı.

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Meteorolojinin uyarısına rağmen okulların tatil edilmemesi en fazla ilk ve orta dereceli okul öğrencilerini güç durumda bıraktı. Sabah ağır kış şartları altına okula gidebilen öğrenciler öğle saatlerinde tatil kararının açıklanması ile evlerine dönmekte güçlük yaşadı. Tatil kararının geç alınmasına tepki gösteren veliler, öğrencilerin zor durumda kaldığını belirttiler.

Eğitime kar tatili kararının ardından okullarından çıkan öğrenciler bu kez evlerine gidebilmek için zor anlar yaşadı. Bazı öğrenci servisleri geç kalırken servisi kaçıran öğrencilerde evlerine ulaşabilmek için toplu taşım araçlarını kullanmak durumunda kaldı. Öğrenciler, "Keşke tatil akşamdan yapılsaydı. Dersteyken tatil olduğumuz açıklandı. Şimdi eve gitmek için araç bekliyoruz" diye konuştular.