Erzurum'da dronla ayıların kavgası görüntülendi

Erzurum'da bir besici, sürüsünü kontrol etmek için havalandırdığı dronla erkek bozayının dişi ayı ve yavrusunu öldürdüğü kavgayı görüntüledi.

ERZURUM'da, besici Murat Atuğ (31), sürüyü izlemek için havalandırdığı dronla, ayıların kavgasını görüntüledi. Erkek bozayının dişi ayı ve yavrusunu öldürdüğü Kavga, kamerayla görüntülendi.

Oltu ilçesinde, koyun besiciliği yapan Murat Atuğ, baharla birlikte yaylaya çıkardığı sürüsünü kontrol etmek için dronunu havalandırdı. Atuğ, Oltu ilçesi Duralar yol ayrımındaki Aksu mevkisinde iki ayının kavga ettiğini tespit etti, o anları dronla anbean kaydetti. Sarp arazideki kavgada erkek bozayı, önce dişi ayıyı, sonra da yavrusunu öldürdü.

Sürüsünü kontrol etmek isterken ayıların kavgasını görüntüleyen Murat Atuğ, "Sabah saatlerinde sürüyü izlemek için dronu havalandırdım. Araziyi kontrol ederken ayıların kavgasını gördüm. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Erkek ayının dişi ayı ve yavrusunu öldürdüğünü görüntüledim. Belgesel gibi bir şey oldu. Dağlarda bu mevsimde ayı sayısı oldukça fazla. Çalışmak için araziye çıkanlar çok dikkatli olmalı" dedi.