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Erzurum'da buz tutan otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Erzurum'da birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı. Araç sahibinin şehir dışında olması nedeniyle müdahale edilemeyen ve yerinden de kaldırılmayan aracın üzerini neredeyse tamamı buzla kaplandı.