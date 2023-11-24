Erzurum'da buz tutan otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Erzurum'da birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı. Araç sahibinin şehir dışında olması nedeniyle müdahale edilemeyen ve yerinden de kaldırılmayan aracın üzerini neredeyse tamamı buzla kaplandı.
Buz tutan otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Erzurum'da kutupları aratmayan manzara
ERZURUM - Erzurum'da birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Cumhuriyet Caddesi'nin ara sokaklarının birinde üzerine kar yağan ve daha sonra çatılardan akan suların donması yüzünden neredeyse buzla kaplanan otomotiv görenleri şaşkına çevirdi. Araç sahibinin şehir dışında olması nedeniyle müdahale edilemeyen ve yerinden de kaldırılmayan aracın üzerini neredeyse tamamın buzla kaplandı.