Erzurum'da bir kafede gaz patlaması: 6 kişi yaralandı
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Erzurum'da bir alışveriş merkezinde bulunan kafede gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 6 kişi hafif şekilde yaralandı ve tedavi altına alındı.
Kafede gaz sıkışması patlamaya neden oldu
ERZURUM - Erzurum'da bir kafede sıkışan gazın patlaması sonucu yangın çıktı, dumandan etkilenen 6 kişi 112 ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Edinilen bilgiye göre bir alışveriş merkezinde bulunan kafede gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İş yerinde hasar oluşturan patlama sonrası meydana gelen yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangından etkilenen 6 kişi 112 ekiplerince tedavi altına alındı. Yangın sonrası polis iş yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam