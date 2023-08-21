Erzurum'da Abdullah Samancı'nın oğlu sünnet oldu

Meryem ve Abdullah Samancı çiftinin biricik oğulları Mehmet Yağız Samancı, sünnet oldu. Erzurum Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı'nın oğlunun sünnet cemiyetine bir çok isim katılarak bu mutluluğa ortak oldu.

Erzurum'un tanınmış eğitimci iş adamlarından Abdullah Samancı, 9 yaşındaki oğlu Yağız Samancı'nın sünnet düğününü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Samancı Ailesi'nin Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki evleri önünde toplanan davetliler çalınan davul zurna eşliğinde halaylar çekip oynadılar. Daha sonra oluşturulan konvoy eşliğinde gidilen Hacıbaba Restorantda eğlenceyi sürdüren davetliler yenilen yemeğin ardından Mehmet Yağız Samancı'yı tebrik etti.

Sünnet töreninde konuklarla bir bir ilgilenen baba Abdullah Samancı, "Muhteşem bir duygu. Umarım cenabı Allah oğlumun mürüvettini de görmeyi bizlere nasip eder. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için unutulmayacak bir gün oldu" diye konuştu. - ERZURUM