Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. Yıldönümü kutlamaları için yapılan provada bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için prova yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. Yıldönümü kutlama münasebetiyle Erzurum'da bu gün yapılan provadan dolayı saat 09: 00'dan itibaren bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. 28 Ağustos günü provalar nedeniyle Havuzbaşı, Hastaneler Caddesi, Yenişehir Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu alanlarda belediye ve diğer kurumlarda çevre düzenlemesi yaptı. - ERZURUM