Erzurum'da 25.05.2025 Tarihinde Nikah Yoğunluğu

ERZURUM'da, evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarih belirlemek için 25.05.2025 tarihini seçenler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Kentte, akılda kalıcı olması nedeniyle 25.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu. 25.05.2025 tarihinin özel olduğunu düşünen çiftler, nikah salonlarına akın etti. Bugün nikah memurunun karşısına oturarak "Evet" diyen Eda Kesen (22) ve Ensar Bostancı (27) çifti, çok mutlu olduklarını söyledi. Kesen, "Eşimle ikimizde has Erzurumlu olduğumuz için tarihimizin de Erzurum plakası olmasını istedik o yüzden bu tarihi tercih ettik. Bugün özel bir gün, içinde Erzurum plakasının bulunması ise bizim için daha özel. O yüzden biz bugünü seçtik. Böyle güzel bir günde çok mutluyuz. Bu tarihte gönüllü olarak nikah salonunu açan belediyeye ve nikah bölümünde çalışan arkadaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR TALEP VARDI'

Yakutiye Belediyesi Nikah Memuru Mansur Akdemir, Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın da nikah kıydıkları 35 çifte çiçek hediye ettiğini belirterek, "Bugün için büyük bir talep vardı ancak 35 çifti kabul edebildik. Yine rekor sayılabilecek bir nikah kıydık. Pazar günü olması nedeniyle çiftlerin isteğini kırmayıp personelle birlikte gönüllü olarak geldik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi.

Nikah memuru Mansur Akdemir, art arda nikah salonuna gelen çiftlerin nikahlarını kıyıp evlilik cüzdanlarını ve çiçeklerini vererek mutluluklarına ortak oldu.