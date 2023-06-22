Erzinli depremzedeler konut projesi için çözüm istiyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan depremzedeler için mera alanına yapılması planlanan konut projesi, kiracının yürütmeyi durdurma kararı almasıyla askıya alındı. Depremzedeler, köye ait olan mera alanına bir an önce konutların yapılmasını istiyor.

Konut yapılacak alan davalık oldu, Erzinli depremzedeler çözüm istedi

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan depremzedeler için mera alanına yapılması planlanan konut projesi, kiracının yürütmeyi durdurma kararı almasıyla askıya alındı. Depremzedeler, köye ait olan mera alanına bir an önce konutların yapılmasını istedi.

Erzin ilçesine bağlı Kuyuluk ve Kızlarçayı Mahallesi'nden 120 hane, 6 Şubat'ta yaşanan depremde hasar aldı. Mahalleye ait 246 dönüm mera alanı ise birkaç yıl önce kiraya verildi. Deprem sonrası bu tür alanlara depremzedeler için konut yapılması kararlaştırıldı. AFAD yetkililerince söz konusu yerin zemin etüdü yapıldı ve daha sonra Hatay Valiliği tarafından mera kiracısının sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Ancak mera alanının kiracısı mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı alınca planlanan konut projesi askıya alındı.

Konuyla ilgili Kuyuluk ve Kızlarçayı Mahallesi'nden depremzede vatandaşlar toplanarak basın açıklamasında bulundu.

Depremzede Burak Küpeli, depreminin ardından Kuyuluk ve Kızlarçayı halkından yaklaşık 120 hanenin birinci derecede hasar aldığını belirterek, "O günden bu yana depremzedeler çadırlarda ve konteynerlerde zor şartlarda yaşam mücadelesi vermekte. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buraya konut yapılması için ihaleye çıkmış ve yüklenici firma 3 gün önce levhasını dikti. Ne yazık ki levha birileri tarafından 3-5 saat sonra yerinden sökülerek yok edildiği görüldü" dedi.

90 yaşındaki Dede Boztaş de meranın köye ait bir mera alanı olduğunu depremzedeler için bir an önce konut yapılması mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

(ELF-HİV-ŞG-Y)