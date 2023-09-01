Erzincankapı Aspava Pide Lokantasının İşletmecisi İsak Yazıcı Hayatını Kaybetti

Erzincankapı Aspava Pide Lokantasının işletmecisi ve milli güreşçi Mürteza Kabanlı'nın yakını İsak Yazıcı, hayatını kaybetti. Cenaze namazına birçok önemli isim katıldı ve cenaze asri mezarlıkta defnedildi.