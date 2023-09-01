Erzincankapı Aspava Pide Lokantasının İşletmecisi İsak Yazıcı Hayatını Kaybetti
Erzincankapı Aspava Pide Lokantasının işletmecisi ve milli güreşçi Mürteza Kabanlı'nın yakını İsak Yazıcı, hayatını kaybetti. Cenaze namazına birçok önemli isim katıldı ve cenaze asri mezarlıkta defnedildi.
Erzincankapı Aspava Pide Lokantasının İşletmecisi, Milli Güreşci Mürteza Kabanlı'nın yakını İsak Yazıcı (71) önceki gün hayatını kaybetti.
İsak Yazıcı'nın Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, Zafer Ofset Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, STK Temsilcileri, dönemin Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yazıcı, Kabanlı Aileleri, eş dostları katıldı.
İsak Yazıcı'nın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam