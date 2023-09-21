Erzincan Keresteciler Sitesinde Tomrukların Bulunduğu Arsada Yangın Çıktı

Erzincan Keresteciler Sitesinde tomrukların bulunduğu arsada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay Erzincan merkezde Karaağaç Mahallesi 793 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı keresteci esnafına ait tomrukların bulunduğu alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. Kuru tomrukların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangına 13 itfaiye eri ve 5 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

'Mahalle sakinleri tomruklardan rahatsız'

Öte yandan, boş arazide bulunan kerestecilere ait tomruklardan mahalle sakinleri rahatsız olduğunu ifade etti. İri tomrukların arasında alkol alındığı ve uyuşturucu kullanıldığını söyleyen mahalleliler, bu durumdan dolayı sürekli yangın çıkma ihtimaline karşı panik olduklarını belirtti. - ERZİNCAN