Erzincan'da hava sıcaklığının son günlerde hissedilir derecede azalmasıyla birlikte Munzur ve Keşiş Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı. Karın yağmasıyla birlikte Erzincan'da hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

Erzincan'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

ERZİNCAN - Erzincan'da hava sıcaklığının son günlerde hissedilir derecede azalmasıyla birlikte Munzur ve Keşiş Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı.

Erzincan'ı kuzeyden ve güneyden saran Munzur ve Keşiş Dağlarına mevsimin ilk karı düştü. Munzur Dağı'na karın erken yağması, vatandaşlar arasında kışın erken geleceğinin habercisi olarak nitelendirildi. Karın yağmasıyla birlikte Erzincan'da hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.