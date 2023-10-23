Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, tedavi sonrası mesaiye başladı
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Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, geçirdiği rahatsızlık sonrası İstanbul'da tedavi gördü ve sağlığına kavuşarak mesaiye başladı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve bir hakim, Kurt'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla bir süre İstanbul'da tedavi görüp tekrar sağlığına kavuşan Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, mesaiye başladı.
İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ve 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Bayram Köse geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Emniyet Müdürü Kurt, misafirlerine teşekkür etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam