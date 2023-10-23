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Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, tedavi sonrası mesaiye başladı

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, geçirdiği rahatsızlık sonrası İstanbul'da tedavi gördü ve sağlığına kavuşarak mesaiye başladı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve bir hakim, Kurt'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.