Erzincan'da tır şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır şarampole uçtu ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da tır şarampole uçtu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır şarampole uçtu. Sürücü yaralandı.

Kaza, Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muttalip Höke idaresindeki 77 BJ 076 Azerbaycan plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yönden bariyerleri geçip şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü jandarma ve polis ekiplerince araçtan çıkarıldı. Tercan Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve 112 acil sağlık ekiplerince kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.