Erzincan'da dondurucu soğuklara aldırış etmeyen doğaseverler mineralli gölde yüzdü

Erzincan'da eksi 5 derecede 3 doğasever mineralli gölde yüzerek sıra dışı bir deneyim yaşadı. Beytahtı Gölü'nde çekilen bu anlar fotoğrafçı Emrah Karakoç tarafından görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, Erzincan-Kemah kara yolunun 14'üncü kilometresinde yer alan ve halk arasında mineralli yapısıyla bilinen Beytahtı Gölü'nün bazı hastalıklara iyi geldiği öne sürülüyor. Yaz aylarında serin, kış aylarında çevresine göre daha ılık olmasıyla dikkat çeken göle gezmeye giden Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zafer Küçüksu, fotoğrafçı Emrah Karakoç ve esnaf Cengiz Urtekin soğuk havaya aldırmadan mineralli suya girdi. Karla kaplı arazinin ortasındaki gölde yüzen grup, o anları dronla kayda aldı.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
