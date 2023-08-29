Erzincan'da sağanak yağış dereleri coşturdu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sağanak yağış sonrası dereler coştu. Coşan derenin beton köprüsü üzerindeki vatandaşların kaçışması kameraya yansıdı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda ufak çaplı su birikintileri oluşurken Üzümlü ilçesinde derelerden gelen sel suları korkuttu. İlçe merkezinin içerisinden geçen dereden gelen sel tarım arazilerinde zarara yol açarken bazı köy yollarında tahribata neden oldu.

Selin geliş anı ise kameralara yansıdı. Dağdan kopup gelen sel anında beton köprü üzerinde ve yolda bekleyen vatandaşlar gürültü üzerine dere yatağından uzak noktalara kaçıştı.

Öte yandan Erzincan ve ilçelerinde aralıklı yağış etkisini sürdürürken ilgili ekipler sel taşkını yaşanabilecek noktalarda tedbir aldı.