Erzincan'da ofise giren yılan itfaiye tarafından doğaya salındı

Erzincan'da Kızılay Mahallesi'nde bulunan bir ofiste görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Erzincan'da bir ofise giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılay Mahallesi'nde, müstakil tek katlı bir ofiste yılan gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocabaş cinsi olduğu belirlenen zehirli yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğal ortamına bırakıldı.