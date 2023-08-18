Erzincan'da odunlukta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Erzincan Merkez Barbaros Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın ev ve çevresine sıçramadan kontrol altına alındı.

Erzincan'da bir evin odunluğunda çıkan yangın eve sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Erzincan Merkez Barbaros Mahallesi 457 sokak üzerindeki bir evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevresine ve eve sirayet etmeden söndürerek soğutma çalışması yaptı. Ev sahibinin yurt dışında olduğu öğrenilirken çıkan yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN