Haberler

Sokak Kedisi ile Tilki Doğada Birlikte Dolaştı

Sokak Kedisi ile Tilki Doğada Birlikte Dolaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da bir sokak kedisi ve tilkinin doğada birlikte dolaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğa gezisi sırasında iki hayvanın insanların yanında sakin bir şekilde hareket ettiği görüntülendi.

ERZİNCAN'da bir sokak kedisi ile tilkinin doğada birlikte dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hafta sonu doğa gezisi için Beytahtı bölgesine giden Kemal Arduç ve arkadaşları, arazide birlikte gezen bir kedi ile tilkiyi fark etti. İki hayvanı yan yana gören grup, şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Arduç, kedi ile tilkinin insanlardan kaçmadan, sakin bir şekilde birlikte dolaştığını belirtti. Görüntülerde, iki hayvanın zaman zaman birbirine yaklaşarak uyum içinde hareket ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama