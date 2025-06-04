Erzincan'da Doğa Fotoğrafçısı Anne ve Yavru Dağ Keçisini Görüntüledi

Erzincan'da Doğa Fotoğrafçısı Anne ve Yavru Dağ Keçisini Görüntüledi
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Doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, Erzincan'ın Kemah ilçesinde nesli tehlike altında olan dağ keçisi ve yavrusunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük beğeni topladı.

ERZİNCAN'da, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, doğada anne ve yavru dağ keçisini görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan dağ keçisi ve yavrusu, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında görüntülendi. Nesli tehlikesi altında olan ve genellikle sarp kayalık alanlarda yaşayan dağ keçisi ve yavrusunu kaydeden Özdemir, o anları sosyal medya hesabından "Dağ keçisi ve birkaç haftalık yavrusuyla neşeli anları" ifadeleriyle paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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